Утвержден состав азербайджано-катарской межправительственной комиссии

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Совместной экономической, торговой и технической комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Катар со стороны Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно документу, утвержден состава Совместной экономической, торговой и технической комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Катар со стороны Азербайджанской Республики:

сопредседатель Комиссии

Кямаледдин Гейдаров - министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

члены Комиссии

Ильгар Фатизаде - первый заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

Вагиф Алиев - первый заместитель министра культуры и туризма Азербайджанской Республики

Халаф Халафов - заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики

Сахил Бабаев - заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

Фирудин Гурбанов - заместитель министра образования Азербайджанской Республики

Натиг Аббасов - заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики

Сейфеддин Талыбов - заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики

Сафар Мехтиев - первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

Эльшад Насиров - вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики

Тофиг Абдуллаев - чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Государстве Катар.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить стороне Государства Катар соответствующее уведомление о составе Совместной экономической, торговой и технической комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Катар со стороны Азербайджанской Республики, утвержденном настоящим распоряжением.