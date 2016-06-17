Утвержден состав азербайджано-катарской межправительственной комиссии

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Совместной экономической, торговой и технической комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Катар со стороны Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно документу, утвержден состава Совместной экономической, торговой и технической комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Катар со стороны Азербайджанской Республики:
сопредседатель Комиссии
Кямаледдин Гейдаров - министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики
члены Комиссии
Ильгар Фатизаде - первый заместитель министра финансов Азербайджанской Республики
Вагиф Алиев - первый заместитель министра культуры и туризма Азербайджанской Республики
Халаф Халафов - заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики
Сахил Бабаев - заместитель министра экономики Азербайджанской Республики
Фирудин Гурбанов - заместитель министра образования Азербайджанской Республики
Натиг Аббасов - заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики
Сейфеддин Талыбов - заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики
Сафар Мехтиев - первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики
Эльшад Насиров - вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики
Тофиг Абдуллаев - чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Государстве Катар.
Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить стороне Государства Катар соответствующее уведомление о составе Совместной экономической, торговой и технической комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Катар со стороны Азербайджанской Республики, утвержденном настоящим распоряжением.
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