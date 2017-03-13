 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Утвержден новый состав межпарламентской группы дружбы Австралия-Азербайджан

    Сенатор от правящей Либеральной партии Кристофер Бек утвержден на должность председателя группы

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Утвержден новый состав действующей в австралийском парламенте межпарламентской группы дружбы Австралия-Азербайджан.

    Как сообщили Report из посольства Азербайджана в Австралии, в группу дружбы из 25 человек включены члены ведущих политических партий, представленных как в Сенате (Верхняя палата), так и в Палате Представителей (Нижняя палата). 

    Согласно информации, сенатор от правящей Либеральной партии Кристофер Бек (Christopher Back) утвержден на должность председателя группы.

    Отметим, что в Милли Меджлисе Азербайджана также действует Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Австралия в составе 18 депутатов.

    Возглавляет группу депутат Ханлар Фатиев.

    Председатель межпарламентской группы дружбы Австралия-Азербайджан Кристофер Бек находился с визитом в Азербайджане для наблюдения за прошедшим в сентябре 2016 года референдумом.

    Кроме того, во время заседания Сената Австралии 14 февраля 2017 года Кристофер Бек выступил с обращением касательно Ходжалинского геноцида. Это первое обращение, прозвучавшее в австралийском парламенте по поводу Ходжалинского геноцида.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi