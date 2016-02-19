Усупашвили: У Грузии, Турции и Азербайджана огромный потенциал

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "Турция, Грузия и Азербайджан являются важным связывающим стержнем бассейнов Черного и Каспийского морей, которые должны еще раз показать всему миру свой потенциал". Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил председатель парламента Грузии Давид Усупашвили на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Глава парламента Грузии отметил значимость совместных проектов, заявив, что у трехстороннего сотрудничества большие перспективы.

"Существующие проекты – нефтепровод, железная дорога, автомагистраль и другие коммуникационные средства — только начало. Будет еще больше, и в этот процесс включатся сильные игроки в лице Китая и Евросоюза, что является условием для будущего развития нашей страны", - добавил Усупашвили.