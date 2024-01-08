Установлена личность одного из арестованных в Азербайджане французских шпионов

Одним из арестованных членов шпионской сети Франции в Азербайджане является гражданин этой страны Мартин Райан.

Одним из арестованных в Азербайджане членов шпионской сети Франции является гражданин этой страны Мартин Райан.

Как сообщает Report , об этом 7 января сообщил французский журналист армянского происхождения Лео Николян на своей официальной странице в соцсети "X".

Он отметил, что генеральный директор ООО Merkorama Мартин Райан был арестован в Баку 4 декабря по обвинению в шпионаже. Его завербовали два агента внешней разведки Франции, которые впоследствии были высланы из Баку.

Согласно информации, ранее распространившейся в западной прессе, в результате успешной операции спецслужб Азербайджана была раскрыта широкая агентурная сеть спецслужб Франции. Их деятельность распространялась на Украину, Молдову, Грузию, Азербайджан, ряд стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии.

За короткий срок были выявлены десятки французских шпионов, часть из которых в то или иное время работали в Азербайджане, а некоторые в настоящее время работают в ряде соседних стран и международных организациях.

Азербайджанская сторона пока не делала официального заявления по данному вопросу.

20 декабря 2023 года стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон уволил Бернара Эмье, начальника Главного управления внешней разведки (DGSE).

На его место был назначен Николас Лернер, возглавлявший Главное управление внутренней безопасности.