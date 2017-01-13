Ульяновская область России будет развивать сотрудничество с Азербайджаном

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Москве состоялась встреча посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглы и губернатора Ульяновской области России Сергея Морозова.

Как сообщает Report cо ссылкой на официальный сайт губернатора и правительства Ульяновской области, в ходе встречи С. Морозов отметил, что Азербайджан и Ульяновскую область связывают крепкие исторические и культурные отношения.

"Я очень рад, что между Ульяновской областью и Азербайджаном сложились добрые дружеские отношения. Уверен, они должны стать более крепкими во всех сферах, в том числе – в экономике. В Азербайджан в настоящее время из нашего региона экспортируются автомобили, автокомпоненты, продукция для нефтяной и газовой промышленности, мебель, продукты питания и многое другое. А также мы планируем развивать отношения в науке, спорте и культуре", - подчеркнул губернатор.

Полад Бюльбюльоглы предложил организовать презентацию экспертного и инвестиционного потенциала Ульяновской области в Азербайджане.

Также стороны договорились наладить контакты с музеями Азербайджана.

Сергей Морозов поручил Управлению внешних связей администрации губернатора и правительству Ульяновской области создать рабочую группу по развитию сотрудничества с Азербайджаном, а также разработать план совместных действий на 2017-2021 гг.

Планируется, что в мае этого года делегация Ульяновской области примет участие в Четвертом международном форуме "Межкультурный диалог", который пройдет в Баку.