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    Ульяновская область России будет развивать сотрудничество с Азербайджаном

    Губернатор области поручил создать рабочую группу по развитию сотрудничества с Азербайджаном

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Москве состоялась встреча посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглы и губернатора Ульяновской области России Сергея Морозова. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на официальный сайт губернатора и правительства Ульяновской области, в ходе встречи С. Морозов  отметил, что Азербайджан и Ульяновскую область связывают крепкие исторические и культурные отношения. 

    "Я очень рад, что между Ульяновской областью и Азербайджаном сложились добрые дружеские отношения. Уверен, они должны стать более крепкими во всех сферах, в том числе – в экономике. В Азербайджан в настоящее время из нашего региона экспортируются автомобили, автокомпоненты, продукция для нефтяной и газовой промышленности, мебель, продукты питания и многое другое. А  также мы планируем развивать отношения в науке, спорте и культуре", - подчеркнул губернатор.

    Полад Бюльбюльоглы предложил организовать презентацию экспертного и инвестиционного потенциала Ульяновской области в Азербайджане. 

    Также стороны договорились наладить контакты с музеями Азербайджана. 

    Сергей Морозов поручил Управлению внешних связей администрации губернатора и правительству Ульяновской области создать рабочую группу по развитию сотрудничества с Азербайджаном, а также разработать план совместных действий на 2017-2021 гг. 

    Планируется, что в мае этого года делегация Ульяновской области примет участие в Четвертом международном форуме "Межкультурный диалог", который пройдет в Баку.

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