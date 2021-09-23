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Украинский Ужгород готов побрататься с азербайджанским городом

Украинский Ужгород готов побрататься с азербайджанским городом "Город Ужгород не имеет никаких связей с конкретными азербайджанскими городами. Но налаживание связей с городами, которые могут быть предложены посольством Азербайджана в Украине или консульскими службами, было бы на пользу обеих сторон. Нужно просто выбр
Внешняя политика
23 сентября 2021 г. 12:48
Украинский Ужгород готов побрататься с азербайджанским городом

"Город Ужгород не имеет никаких связей с конкретными азербайджанскими городами. Но налаживание связей с городами, которые могут быть предложены посольством Азербайджана в Украине или консульскими службами, было бы на пользу обеих сторон. Нужно просто выбрать город, который интересен, который имеет историю, схожую с нашим городом. То есть мы хотели бы, чтобы наш город побратался с таким городом Азербайджана. Этот вопрос можно поднять через МИД, Министерство экономики".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил мэр украинского Ужгорода Богдан Андреев.

Он отметил, что Закарпатская область имеет большой потенциал для привлечения туристов:

“Я хорошо помню времена Союза. Значительное число людей приезжало к нам и из Азербайджана. Я учился в Одессе, и когда ехал поездом из Львова в Одессу, видел много азербайджанцев, приезжающих в Львовскую область, в санаторий Трускавец. В Закарпатье также большой потенциал с точки зрения лечебных санаториев, туризма, отдыха в целом. Только Ужгород имеет тысячелетнюю историю. Для туристов, приезжающих в предгорья Карпат и зимой и летом, есть немалое количество достопримечательностей. С возобновлением авиасообщения туристам будет легче приезжать в нашу область. Кроме того, наш президент утвердил программу по улучшению транспортной инфраструктуры”, - подчеркнул Б. Андреев.

Мэр сказал, что в городе есть азербайджанская община: “В нашем городе живут люди около 70 национальностей. Мы все живем в мирных условиях".

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Версия на английском языке Ukraine's Uzhhorod wishes to twin with Azerbaijani city
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Ujqorod şəhəri Azərbaycan şəhəri ilə qardaşlaşmaq istəyir

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