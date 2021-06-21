Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ

Азербайджано-турецкие проекты успешны и направлены на региональное и межрегиональное сотрудничество, а значит - на усиление стабильности и мира в регионе

Шушинская декларация о союзнических отношениях, подписанная Азербайджаном и Турцией, будет содействовать широкой интеграции во всем регионе, сказал восточноевропейскому бюро Report депутат областного совета Полтавской области Украины, эксперт по вопросам энергетики Евгений Корф.

"Азербайджано-турецкие проекты успешны и направлены на региональное и межрегиональное сотрудничество, а значит - на усиление стабильности и мира в регионе. Эта инициатива сотрудничества создает фундаментальную основу для взаимодействия других государств, в том числе и подключения Украины, и способствует более широкой региональной интеграции", - сказал депутат.

По его мнению, Шушинская декларация стала блестящим образным примером того, как должна быть закреплена идея мира в регионе, где еще недавно шли военные действия

"Подобный документ может служить ценным инструментом для сохранения региональной безопасности и усиления экономического роста и развития инфраструктуры на всей географии Юго-Восточной Европы", - сказал Е. Корф.

Отметим, что Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в рамках официального двухдневного визита главы Турции в Азербайджан 15 июня подписали в городе Шуша совместную декларацию о союзнических отношениях, определив дорожную карту двусторонних отношений.

В декларации нашли отражение такие важные вопросы, как политические, экономические, торговые отношения, культура, образование, спорт, энергетическая безопасность, Южный газовый коридор, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, военное сотрудничество и взаимная военная помощь, Зангезурский коридор.