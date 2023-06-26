О нас

Украинский депутат поблагодарил Азербайджан

Украинский депутат поблагодарил Азербайджан "Выражаю благодарность государству и народу Азербайджана за помощь, оказанную в период, когда Херсонская область столкнулась с большой трагедией".
Внешняя политика
26 июня 2023 г. 15:29
Украинский депутат поблагодарил Азербайджан

"Выражаю благодарность государству и народу Азербайджана за помощь, оказанную в период, когда Херсонская область столкнулась с большой трагедией".

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Павел Павлиш, избранный в парламент от Херсонской области.

Депутат отметил, что после прорыва Каховской ГЭС в области более 3 500 домов были затоплены, урон был нанесен более 20 тыс. человек, люди остались без жилья. По словам депутата, помощь Азербайджана, других стран и добровольцев имела большое значение.

Член парламента отметил, что предстоит еще большая работа. П.Павлиш напомнил, что на правом берегу Днепра спасена большая часть людей, отметив при этом роль добровольцев и спасателей:

"Правда, люди спасены, но их нужно обеспечить жильем как можно скорее. В настоящее время в Херсоне ведутся работы по очистке. Нам нужны строительные материалы и техника для выполнения строительных и восстановительных работ. Призываем правительства и добровольцев оказать нам помощь в этом деле. Тот факт, что люди помогают друг другу, позволяет нам смотреть в будущее с надеждой".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xerson vilayətinin deputatı Azərbaycana təşəkkür edib

Самое читаемое

Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
22 июня 2023 г. 17:30
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
23 июня 2023 г. 16:50
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
24 июня 2023 г. 14:26
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
24 июня 2023 г. 17:02
В Чехии разбился самолет, есть погибший
В Чехии разбился самолет, есть погибший
24 июня 2023 г. 22:23
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
26 июня 2023 г. 01:36
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
26 июня 2023 г. 12:42
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
20 июня 2023 г. 10:45
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
20 июня 2023 г. 13:00
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
20 июня 2023 г. 19:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi