Украинский депутат поблагодарил Азербайджан

"Выражаю благодарность государству и народу Азербайджана за помощь, оказанную в период, когда Херсонская область столкнулась с большой трагедией".

"Выражаю благодарность государству и народу Азербайджана за помощь, оказанную в период, когда Херсонская область столкнулась с большой трагедией".

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Павел Павлиш, избранный в парламент от Херсонской области.

Депутат отметил, что после прорыва Каховской ГЭС в области более 3 500 домов были затоплены, урон был нанесен более 20 тыс. человек, люди остались без жилья. По словам депутата, помощь Азербайджана, других стран и добровольцев имела большое значение.

Член парламента отметил, что предстоит еще большая работа. П.Павлиш напомнил, что на правом берегу Днепра спасена большая часть людей, отметив при этом роль добровольцев и спасателей:

"Правда, люди спасены, но их нужно обеспечить жильем как можно скорее. В настоящее время в Херсоне ведутся работы по очистке. Нам нужны строительные материалы и техника для выполнения строительных и восстановительных работ. Призываем правительства и добровольцев оказать нам помощь в этом деле. Тот факт, что люди помогают друг другу, позволяет нам смотреть в будущее с надеждой".