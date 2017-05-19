Украинский депутат: Нужно перенимать у Азербайджана опыт реализации социальных проектов - ИНТЕРВЬЮ

Киев. 19 мая. REPORT.AZ/ Интервью информационного агентства Report с народным депутатом Украины, членом депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Азербайджанской Республикой Бориславом Березой.
- С приходом Владимира Гройсмана на пост премьер-министра двустороннее сотрудничество Украины и Азербайджана стало развиваться более интенсивно. Вы согласны с таким утверждением?
- Я согласен с тем, что в ближайшее время Украину и Азербайджан ждут не просто улучшения во взаимоотношениях, но и более плотное сотрудничество по ряду сфер. Сигналы об этом были даны при встречах Петра Порошенко и Ильхама Алиева. Именно тогда появилась уверенность в том, что в отношениях наших стран появились новые страницы, которые заполнятся позитивом. Сейчас идут активные переговорные процессы между нашими странами и между официальными лицами. В частности, наша парламентская делегация недавно ездила в Азербайджан, теперь наши азербайджанские коллеги-парламентарии приезжали в Киев. Также мы проводили переговоры в ПАСЕ с представителями Азербайджана. Так что я могу сказать, что отношения налаживаются. Хотелось бы, чтобы эти процессы были более интенсивными, но, как говорится, мы медленно запрягаем, но быстро едем.
В любом случае, после того как Янукович навредил своими действиями отношениям между Украиной и Азербайджаном - произошло охлаждение между нашими странами, но можно говорить, что сейчас происходит потепление. Я слежу за развитием украино-азербайджанских отношений через призму нескольких направлений. Например, я знаю, что Азербайджан видит стратегическим партнером Израиль, а Израиль видит стратегическим партнером Азербайджан. Я являюсь замглавы парламентской группы "Украина-Израиль", поэтому мне часто называют азербайджано-израильские отношения как пример стратегического взаимодействия между странами. Сейчас явно улучшаются отношения между Украиной и Азербайджаном. Как минимум, это проявляется в сотрудничестве на самом высоком уровне, как максимум - это прямые контракты, которые мы сейчас заключаем на межполитическом уровне.
- Самое простое решение вопроса – это создать общую комиссию, которая на базе законодательств стран ГУАМ и также на базе таможенного и налогообложения будет выстраивать общую политику и систему упрощения таможенных процедур. Необходимо также, чтобы в ближайшее время был упорядочен целый список взаимных обязательств, которые можно будет закрепить законодательно. Я считаю, что реализация соглашений только в общем переговорном процессе. Насколько мне известно, на данный момент идут наработки в этом вопросе, но насколько быстро это решится – не знаю. Кабинет министров в первую очередь должен приложить максимум усилий для создания такой общей комиссии и рабочей группы, которая начнет процесс внедрения подписанных соглашений в действующие системы.
- В последнее время представители азербайджанской диаспоры постоянно заявляют о преступлениях в отношении соотечественников в Украине. Как Вы прокомментируете подобные факты?
- Скажем так, это тот самый случай, когда "своя рубашка ближе к телу". Увы, криминогенная ситуация в Украине оставляет желать лучшего. И сегодня люди страдают не столько по национальному признаку, сколько по социальному. Больше всего подвергаются криминальному воздействию наименее защищенные или материально обеспеченные люди. Потому что грабят обычно тех, у кого есть что забрать, или тех, кто не может дать отпор. Я могу вам сказать, что грабят богатых и бедных украинцев, богатых и бедных евреев, грабят всех, кто может заинтересовать криминалитет независимо от национальности. Я даже знаю народных депутатов, которых ограбили. Например, Ирину Суслову – она член фракции БПП, коалиции – и ее ограбили. И она украинка, которая не имеет отношения к азербайджанской диаспоре. У одного из моих коллег по Парламенту недавно ограбили машину. У нас серьезная проблема с криминогенной ситуацией в стране, и ее нужно решать комплексно. Тут не стоит вопрос этнического подхода, тут вопрос самой системы.
Недавно была встреча Посла Азербайджанской Республики в Украине Азера Худиева с Генпрокурором Юрием Луценко, также была встреча господина Посла с министром внутренних дел Арсеном Аваковым относительно заявлений о преступлениях в отношении азербайджанцев. И насколько мне известно, найдены не только точки понимания, а определенные решения, взяты обязательства помогать в тех или иных вопросах. Я надеюсь, что этот вопрос тоже будет решен в ближайшее время. Но я повторюсь, что это не какой-то определенный этнический вопрос, это вопрос общей криминогенной ситуации в Украине, которая связанна с ситуацией на востоке страны, с достаточно большим количеством оружия, с криминалитетом, с тем, что достаточно большое количество людей, которые совершают преступления избегают уголовной ответственности из-за того, что пока у нас происходят такие "пертурбации" в полиции.
- Так сложилось что в рамках моей депутатской работы ко мне обратился господин Посол Азербайджана Азер Худиев, и я ему помог. Потом были определенные встречи с азербайджанцами – они также обращались за помощью, и таким образом наладились определенные взаимоотношения. На основании этого я стал членом парламентской группы "Украина-Азербайджан". Меня пригласили, и я решил, что это разумное предложение. Это было примерно в начале этого года.
Я считаю, что Азербайджан - потенциально очень важный партнер для Украины. Налаживание отношений с Азербайджаном может не только улучшить какие-то экономические или политические отношения между странами, но это может быть очень важный союзнический проект на перспективу. Азербайджан имеет очень хороший потенциал, как и Украина, и страдает примерно от таких же проблем, как и Украина.
- Работаете ли Вы как член группы "Украина-Азербайджан" c азербайджанской диаспорой?
- Конечно, работаю и общаюсь с представителями азербайджанской диаспоры. Единственная проблема в том, что азербайджанская диаспора в Украине разрозненна. Существует масса групп, я с многими встречаюсь и сотрудничаю. Говорят, что два украинца - это три гетьмана, но я вижу, что два азербайджанца – это четыре гетьмана. При том, каждый из них уверен в том, что он самый главный.
- Проблемные вопросы чаще всего связаны с коммерческой сферой. Дело в том, что сейчас существует проблема с похищением грузовиков с товарами азербайджанских компаний. И сейчас это одна из главных проблем, но в Азербайджане эту проблему видят с такой точки зрения, что якобы это проблема касается только азербайджанцев. Но такие проблемы существуют не только с представителями других этнических групп, но и целых бизнес-структур. Надеюсь, в ближайшее время будет решение вопроса. На самом деле, иногда бывает недопонимание, а иногда простая халатность. И то, и другое решается путем максимальных усилий и комплексной работы.
- Вы недавно побывали в составе депутатской группы с рабочим визитом в Азербайджане. В этом контексте что может Украина позаимствовать у Азербайджана, и что Украина может предложить Азербайджану?
- Я думаю, что Украина может дать Азербайджану прекрасные наработки в сфере военно-промышленного комплекса. Мне известно, что сейчас Азербайджан проявляет интерес к системе закупок Prozorro. И в ближайшее время, я надеюсь, украинская делегация сможет съездить в Азербайджан и презентовать эту систему. Также Азербайджан заинтересовался некоторыми системами вооружения Украины. Учитывая, что у нас происходит война, так сложилось что мы разработали неплохие военные модули внутренние, которые сейчас можем и продавать. Есть перспективы в переработке нефти, но это проект, который выгодный и для одной, и для другой страны. Кроме того, Украина может быть для Азербайджана одним из вариантов логистического хаба, и я надеюсь, что так и будет в ближайшее время.
В Азербайджане мне наиболее понравились дороги и то, как происходит обновление жилищного фонда в том же Баку. Более того, застройка Баку мне понравилась значительно больше, чем застройка Киева. И это не только потому что мне нравится Flame Towers или Старый город, а потому что город гармонично застраивается, в единой цветовой и стилистической гамме – это очень важно. Подходы к обеспечению многих процессов в социальной сфере – это то, что нам нужно перенимать. Мне очень понравились набережные, которые я видел в Сумгайыте и в Баку - зоны для отдыха людей очень важны. Я думаю, что это очень хорошее направление. Про дороги я вообще молчу – они мне особенно понравились. Есть чему учится, есть что перенимать, но и нам есть, чем поделится в сфере опыта.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook