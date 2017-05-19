Украинский депутат: Нужно перенимать у Азербайджана опыт реализации социальных проектов - ИНТЕРВЬЮ

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Киев. 19 мая. REPORT.AZ/ Интервью информационного агентства Report с народным депутатом Украины, членом депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Азербайджанской Республикой Бориславом Березой.

- С приходом Владимира Гройсмана на пост премьер-министра двустороннее сотрудничество Украины и Азербайджана стало развиваться более интенсивно. Вы согласны с таким утверждением?

- Я согласен с тем, что в ближайшее время Украину и Азербайджан ждут не просто улучшения во взаимоотношениях, но и более плотное сотрудничество по ряду сфер. Сигналы об этом были даны при встречах Петра Порошенко и Ильхама Алиева. Именно тогда появилась уверенность в том, что в отношениях наших стран появились новые страницы, которые заполнятся позитивом. Сейчас идут активные переговорные процессы между нашими странами и между официальными лицами. В частности, наша парламентская делегация недавно ездила в Азербайджан, теперь наши азербайджанские коллеги-парламентарии приезжали в Киев. Также мы проводили переговоры в ПАСЕ с представителями Азербайджана. Так что я могу сказать, что отношения налаживаются. Хотелось бы, чтобы эти процессы были более интенсивными, но, как говорится, мы медленно запрягаем, но быстро едем.

В любом случае, после того как Янукович навредил своими действиями отношениям между Украиной и Азербайджаном - произошло охлаждение между нашими странами, но можно говорить, что сейчас происходит потепление. Я слежу за развитием украино-азербайджанских отношений через призму нескольких направлений. Например, я знаю, что Азербайджан видит стратегическим партнером Израиль, а Израиль видит стратегическим партнером Азербайджан. Я являюсь замглавы парламентской группы "Украина-Израиль", поэтому мне часто называют азербайджано-израильские отношения как пример стратегического взаимодействия между странами. Сейчас явно улучшаются отношения между Украиной и Азербайджаном. Как минимум, это проявляется в сотрудничестве на самом высоком уровне, как максимум - это прямые контракты, которые мы сейчас заключаем на межполитическом уровне.

- Недавно на встрече глав правительств стран ГУАМ были подписаны договора об упрощении таможенных процедур между странами, однако изменять таможенные системы стран ГУАМ не так просто. Какими Вы видите перспективы подписанных договоров? Какие шаги необходимо предпринять правительствам стран ГУАМ для реализации соглашений?

- Самое простое решение вопроса – это создать общую комиссию, которая на базе законодательств стран ГУАМ и также на базе таможенного и налогообложения будет выстраивать общую политику и систему упрощения таможенных процедур. Необходимо также, чтобы в ближайшее время был упорядочен целый список взаимных обязательств, которые можно будет закрепить законодательно. Я считаю, что реализация соглашений только в общем переговорном процессе. Насколько мне известно, на данный момент идут наработки в этом вопросе, но насколько быстро это решится – не знаю. Кабинет министров в первую очередь должен приложить максимум усилий для создания такой общей комиссии и рабочей группы, которая начнет процесс внедрения подписанных соглашений в действующие системы.

- В последнее время представители азербайджанской диаспоры постоянно заявляют о преступлениях в отношении соотечественников в Украине. Как Вы прокомментируете подобные факты?

- Скажем так, это тот самый случай, когда "своя рубашка ближе к телу". Увы, криминогенная ситуация в Украине оставляет желать лучшего. И сегодня люди страдают не столько по национальному признаку, сколько по социальному. Больше всего подвергаются криминальному воздействию наименее защищенные или материально обеспеченные люди. Потому что грабят обычно тех, у кого есть что забрать, или тех, кто не может дать отпор. Я могу вам сказать, что грабят богатых и бедных украинцев, богатых и бедных евреев, грабят всех, кто может заинтересовать криминалитет независимо от национальности. Я даже знаю народных депутатов, которых ограбили. Например, Ирину Суслову – она член фракции БПП, коалиции – и ее ограбили. И она украинка, которая не имеет отношения к азербайджанской диаспоре. У одного из моих коллег по Парламенту недавно ограбили машину. У нас серьезная проблема с криминогенной ситуацией в стране, и ее нужно решать комплексно. Тут не стоит вопрос этнического подхода, тут вопрос самой системы.

Недавно была встреча Посла Азербайджанской Республики в Украине Азера Худиева с Генпрокурором Юрием Луценко, также была встреча господина Посла с министром внутренних дел Арсеном Аваковым относительно заявлений о преступлениях в отношении азербайджанцев. И насколько мне известно, найдены не только точки понимания, а определенные решения, взяты обязательства помогать в тех или иных вопросах. Я надеюсь, что этот вопрос тоже будет решен в ближайшее время. Но я повторюсь, что это не какой-то определенный этнический вопрос, это вопрос общей криминогенной ситуации в Украине, которая связанна с ситуацией на востоке страны, с достаточно большим количеством оружия, с криминалитетом, с тем, что достаточно большое количество людей, которые совершают преступления избегают уголовной ответственности из-за того, что пока у нас происходят такие "пертурбации" в полиции.

- Почему Вы выбрали для работы парламентскую группу "Украина-Азербайджан"?

- Так сложилось что в рамках моей депутатской работы ко мне обратился господин Посол Азербайджана Азер Худиев, и я ему помог. Потом были определенные встречи с азербайджанцами – они также обращались за помощью, и таким образом наладились определенные взаимоотношения. На основании этого я стал членом парламентской группы "Украина-Азербайджан". Меня пригласили, и я решил, что это разумное предложение. Это было примерно в начале этого года.

Я считаю, что Азербайджан - потенциально очень важный партнер для Украины. Налаживание отношений с Азербайджаном может не только улучшить какие-то экономические или политические отношения между странами, но это может быть очень важный союзнический проект на перспективу. Азербайджан имеет очень хороший потенциал, как и Украина, и страдает примерно от таких же проблем, как и Украина.

- Работаете ли Вы как член группы "Украина-Азербайджан" c азербайджанской диаспорой?

- Конечно, работаю и общаюсь с представителями азербайджанской диаспоры. Единственная проблема в том, что азербайджанская диаспора в Украине разрозненна. Существует масса групп, я с многими встречаюсь и сотрудничаю. Говорят, что два украинца - это три гетьмана, но я вижу, что два азербайджанца – это четыре гетьмана. При том, каждый из них уверен в том, что он самый главный.

- Как Вы считаете, существуют ли между Украиной и Азербайджаном острые проблемы, вопросы? И если да, то как их необходимо решать?

- Проблемные вопросы чаще всего связаны с коммерческой сферой. Дело в том, что сейчас существует проблема с похищением грузовиков с товарами азербайджанских компаний. И сейчас это одна из главных проблем, но в Азербайджане эту проблему видят с такой точки зрения, что якобы это проблема касается только азербайджанцев. Но такие проблемы существуют не только с представителями других этнических групп, но и целых бизнес-структур. Надеюсь, в ближайшее время будет решение вопроса. На самом деле, иногда бывает недопонимание, а иногда простая халатность. И то, и другое решается путем максимальных усилий и комплексной работы.

- Вы недавно побывали в составе депутатской группы с рабочим визитом в Азербайджане. В этом контексте что может Украина позаимствовать у Азербайджана, и что Украина может предложить Азербайджану?

- Я думаю, что Украина может дать Азербайджану прекрасные наработки в сфере военно-промышленного комплекса. Мне известно, что сейчас Азербайджан проявляет интерес к системе закупок Prozorro. И в ближайшее время, я надеюсь, украинская делегация сможет съездить в Азербайджан и презентовать эту систему. Также Азербайджан заинтересовался некоторыми системами вооружения Украины. Учитывая, что у нас происходит война, так сложилось что мы разработали неплохие военные модули внутренние, которые сейчас можем и продавать. Есть перспективы в переработке нефти, но это проект, который выгодный и для одной, и для другой страны. Кроме того, Украина может быть для Азербайджана одним из вариантов логистического хаба, и я надеюсь, что так и будет в ближайшее время.

В Азербайджане мне наиболее понравились дороги и то, как происходит обновление жилищного фонда в том же Баку. Более того, застройка Баку мне понравилась значительно больше, чем застройка Киева. И это не только потому что мне нравится Flame Towers или Старый город, а потому что город гармонично застраивается, в единой цветовой и стилистической гамме – это очень важно. Подходы к обеспечению многих процессов в социальной сфере – это то, что нам нужно перенимать. Мне очень понравились набережные, которые я видел в Сумгайыте и в Баку - зоны для отдыха людей очень важны. Я думаю, что это очень хорошее направление. Про дороги я вообще молчу – они мне особенно понравились. Есть чему учится, есть что перенимать, но и нам есть, чем поделится в сфере опыта.