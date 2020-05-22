Украина поблагодарила Азербайджан за помощь в борьбе с пандемией

Азербайджан предоставил Украине 23 тонны гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, в том числе медицинские маски, защитные костюмы, термометры, дезинфекторы и другое оборудование.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт президента Украины, самолет, который доставил из Баку гуманитарную помощь, был встречен в Международном аэропорту "Борисполь" заместителем руководителя Офиса Президента Украины Игорем Жовквой.

"Гуманитарный груз общим весом 23 тонны, в частности, включает: 100 тыс. медицинских масок, 5 тыс. защитных комбинезонов, а также бесконтактные термометры, дезинфекторы и другое медицинское оборудование", - проинформировали в Офисе президента Украины.

Отмечается, что договоренность о предоставлении гуманитарной помощи была достигнута в результате телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который состоялся 26 марта.

"Украина глубоко благодарна Азербайджанской Республике и лично Президенту Ильхаму Алиеву за оказанную гуманитарную помощь, что особенно ценно в непростое время борьбы с мировой пандемией коронавируса", - заявил Жовква, подчеркнув, что этот шаг стал очередным свидетельством прочности стратегического партнерства между Киевом и Баку.