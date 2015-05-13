​МИД Турции: Действиям России в отношении соседей нет оправдания

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Украина не должна делать выбор между Россией и ЕС, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Несмотря на падение Берлинской стены, "стена" в сознании все еще осталась. Ни России, ни Евросоюзу не нужно заставлять Украину делать выбор между ними", - заявил изданию The Straits Times Чавушоглу в Анталье в преддверии открытия саммита стран-членов НАТО.

"Ничто не может служить оправданием действий России по отношению к своим соседям", - подчеркнул турецкий министр.

Глава МИД Турции поставил в один ряд события на Украине, в Крыму, и в Грузии в 2008 году.

Чавушоглу подчеркнул, что конфликт между Россией и Украиной может быть решен только путем политического диалога.