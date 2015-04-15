​Посол: Азербайджан для нас братская страна, которая поддерживает Украину в ключевых вопросах - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Интервью информационного агентства Report с Послом Украины в Азербайджане Александром Мищенко.

- Какие договоренности были достигнуты в ходе недавнего визита депутатов Верховной Рады в Азербайджан?

- У нас недавно состоялся визит парламентской делегации Верховной Рады Украины во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Украина-Азербайд жан Романом Насировым, который является Главой Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики. Также с ним были другие депутаты, в том числе Сергей Тарута – в прошлом, губернатор Донецкой области, который на своём опыте очень хорошо знает проблему сепаратизма, которая при поддержке России была создана на востоке Украины, и другие депутаты, которые впервые представлены в украинско-азерба йджанской группе дружбы - Владимир Куренной, Максим Курячий, Ярослав Маркевич и Сергей Рудык. Это все представители разных политических сил - кто-то входит в президентскую коалицию, кто-то нет, но тем не менее все они едины в одном мнении: Азербайджан для нас был и остается стратегическим партнером, Азербайджан для нас - это друг, братская страна, которая нас поддерживает в ключевых вопросах - территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах. Официальный Баку показал это во время голосования в Генассамблее ООН в марте прошлого года по соответствующей Резолюции и за это мы благодарны руководству Азербайджанской Республики.

Визит делегации был очень важен, поскольку как в Администрацию Президента Азербайджана, МИД АР, так и в Милли Меджлис Республики был передан главный сигнал, что Президент Украины Петр Порошенко уделяет особое внимание дальнейшему развитию отношений Украины с Азербайджаном.

- Как идет работа в направлении проведения заседания межправительстве нной комиссии Азербайджан-Укра ина?

- Нам необходимо сейчас провести ревизию сегодняшнего состояния сотрудничества, особенно в экономической сфере, перейти от разговоров к делу, потому что было очень много обещаний, было много проектов, но эти инициативы не были доведены до конца. Поэтому мы договорились, что основными моментами, на которые мы сейчас должны обратить внимание уже с точки зрения правительственно го сегмента, а именно эксперты, специалисты должны провести три ключевые встречи.

В частности, в сфере энергетики - должны полностью сделать ревизию, где мы есть, что мы можем сделать. Следующие сферы - это военно-техническ ое сотрудничество, агропромышленная и гуманитарная сферы.

Обе стороны говорят о необходимости и нужности этих экспертных переговоров, а также констатируют готовность к их проведению.

После проведения заседаний этих рабочих групп, у нас открывается дорога к проведению очередного заседания межправительстве нной комиссии по экономическому сотрудничеству. И после проведения встреч рабочих групп, когда у нас уже выкристаллизирую тся как общие вопросы и подходы, так и вопросы, которые необходимо решать на высоком уровне, мы обговорим с официальным Баку вопросы проведения заседания комиссии, которое должно пройти в Азербайджане. А уже проведение Комиссии открывает нам дорогу к проведению визита Президента Украины П.Порошенко в Азербайджан.

- Кстати, как идет работа над первым визитом Президента Украины Петра Порошенко в Азербайджан?

- Безусловно, украинская сторона рассматривает в планах визит Президента Порошенко в Азербайджан. Но мы понимаем, что для того, чтобы визит состоялся и чтобы визит был наполнен, необходимо провести целый комплекс мероприятий, о котором я уже сказал. Вот этот вопрос и обговаривался в ходе встреч, которые проходили в Администрации Президента Азербайджана, Милли Меджлисе и Министерстве иностранных дел. В общем, мы предполагаем возможность, что визит может состояться еще в этом году. Однако о конкретных сроках визита говорить ещё рано.

Как мы убедились, азербайджанская сторона сегодня нацелена на то, чтобы обеспечить вот эти два этапа подготовки к визиту президента - рабочие группы по ключевым направлениям сотрудничества и межправительстве нная комиссия, которая обсуждает экспертные наработки, делает какие-то свои заключения и готовит проект повестки дня Совета Президентов. Я думаю, что в Администрациях президентов наших стран, когда увидят, что наработки уже есть, тогда и обсудят сроки официального визита Президента Украины Петра Порошенко в Азербайджан.

- Когда может состояться визит Министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и какие вопросы могут обсуждаться в ходе визита?

- Опять же визит Министра иностранных дел Азербайджана может состояться тогда, когда мы выйдем на какие-то договоренности. В данное время мы работаем над организацией межмидовских политических консультаций. Мы предполагаем, кроме тех направлений, о которых я упомянул - энергетическое, военно-техническ ое и агропромышленное - продолжение политических контактов, которые у нас никогда не останавливались - это также является одним из главных направлений нашего двухстороннего сотрудничества с Азербайджаном.

У нас впереди достаточно большая работа, но сегодня азербайджанская сторона дала определённый позитивный сигнал, приняв указанную парламентскую группу на очень высоком уровне. В частности, состоялись встречи украинских парламентариев со Спикером Милли Меджлиса О.Асадовым, Главой МИД Э.Мамедьяровым и заместителем Главы Администрации Президента Азербайджана Н.Мамедовым.

- Недавно в Парламент Украины был вынесен на рассмотрение проект резолюции о признании так называемого "геноцида армян". Как Вы прокомментируете этот вопрос?

- Действительно, депутат парламента Украины Барвиненко внес такой законопроект. Этот депутат самовыдвиженец, сегодня он представляет депутатскую группу "Возрождение" в украинском парламенте.

Это не новость. Вы знаете, что у нас в парламенте периодически такая инициатива появляется, потому что в Украине живет большая армянская община. Естественно, что через тех депутатов, которых поддерживает армянская диаспора, пытаются проводиться те решения, в которых они заинтересованы. Хочу сказать, что сам депутат и группа, которую он представляет, не являются решающей политической силой в Украине. То есть тот факт, что этот законопроект внесен со стороны не пропрезидентской и не проправительстве нной силы говорит о том, что хотя и есть попытки армянской общины пролоббировать необходимые ей инициативы, но это не является позицией официального Киева. Все предыдущие попытки в парламенте провести этот законопроект также никогда не приводили к положительному результату. Украина является демократической страной, у нас депутаты могут вносить свои предложения, однако окончательные решения принимаются большинством голосов в Верховной Раде Украины.

- Как соблюдаются Минские договоренности после саммита в Минске в нормандском формате?

- Кремль постоянно подогревает эскалацию ситуации присутствием своих вооруженных сил и вооружений, которыми снабжает сепаратистов, которые, в свою очередь, на сегодня именно благодаря активной поддержке Москвы захватили украинские территории.

Личный состав ВС России, вооружение и техника постоянно пересекают государственную границу Украины. Если бы этого не было, вооружённого конфликта на территории Украины не было бы вообще. Вот эта постоянная подпитка сепаратистов со стороны государственной машины России и является фактически тем реальным лицом противостоящим суверенитету Украины.

В качестве подтверждения своих слов хочу сказать, что по официальным данным Генерального штаба Украины, только за период с 19 по 25 марта с.г. с территории России в Украину, через неконтролируемые отрезки границы, зашло 52 танка, 21 установка "Град", 11 бронетранспортёр ов и 10 боевых бронированных машин, 140 грузовиков с личным составом и боеприпасами, а также военный эшелон в составе 20 вагонов с боеприпасами. Скажите, что ещё может более красноречиво свидетельствоват ь о реальности агрессии России против Украины?

Вместе с этим, я хочу еще раз подчеркнуть, что мы не обвиняем российский народ и не обвиняем Россию в целом за политику военной агрессии, которую проводит относительно Украины официальная Москва сегодня. Российский народ, также как и украинский, является жертвой этой политики Кремля. Та пропаганда, которая идет со стороны Кремля - она как раз направлена на то, чтобы зомбировать народ России, чтобы никто не задумывался о том, в чем реальная причина, в чем проблема, почему надо сегодня в Украину поставлять танки, вооружение. Здесь на Кавказе тоже были конфликты, тот же нагорно-карабахс кий и, думаю, ни для кого уже не секрет, какие именно силы стоят за карабахской проблемой, так же, как и за другими конфликтами на постсоветском пространстве.

Посмотрите, какие огромные средства тратятся в России на "игру мускулами", на проведение модернизации вооруженных сил, на бесчисленное проведение маневров. Что все так хорошо внутри самой России и некуда больше вкладывать деньги?!

Тем не менее Вы посмотрите, народ в РФ практически скатывается за уровень бедности. Да, Украине несладко, да, Украина несет огромные потери, да, у нас имеются проблемы с финансовым обеспечением. Но мы вынуждены увеличивать средства на оборону, поскольку находимся в состоянии войны, которую не мы начали. Против нас развязали войну, притом - наш ближайший сосед, наш, теперь уже в прошлом, стратегический партнер и гарант нашего суверенитета по Будапештскому меморандуму.

- Прошел год с момента оккупации Крыма. Какие шаги Украина намерена предпринять для восстановления территориальной целостности на международной арене?

- Украина проводила и проводит эту политику в рамках международного права, в рамках действующих институтов - это мониторинговые комитеты ООН и ОБСЕ, которые находятся в Украине. Все международные мониторинги показали и сходятся на том, что сегодня ситуация в Крыму ужасающая, нарушаются права человека. Крымские татары недовольны потому, что то, что им обещали российские власти, а именно свободное использование крымско-татарско го языка, автономность при принятии решений, и культурная автономия - все это так и не было выполнено.

Вместе с этим мы понимаем, что силой вернуть Крым сегодня невозможно, потому что это может привести к развязыванию глобальной войны. И в связи с этим, заявления России о размещении ядерного оружия в Крыму, усиление военной группировки, которая на сегодня уже насчитывает 50-60 тыс. человек, все это говорит о том, что российская власть сегодня избрала войну и военные методы основой своей внешней и внутренней политики.

Мы видим, что позиция сегодняшнего руководства России – это неуважение к международному праву, своим обязательствам и к своим партнерам.

Однако, весь мир пришёл к пониманию того, что без соблюдения всеми игроками единых норм и стандартов международного права, мир придёт к коллапсу. Поэтому использование всех существующих правовых способов принуждения Кремля к соблюдению норм международного права является путём решения не только проблемы агрессии России против Украины, но и необходимым условием к установлению глобальной безопасности во всём мире.