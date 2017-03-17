Азербайджан и Украина обсудили взаимодействие правоохранительных органов

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Киев. 17 марта. REPORT.AZ/ Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев встретился с послом Азербайджана в Украине Азером Худиевым и представителем МВД Азербайджана в Украине Шахином Годжаевым. Как сообщает украинское бюро Report, в ходе встречи Сергей Князев подчеркнул, что полиция всегда готова сотрудничать с правоохранителями других стран для защиты прав и свобод всех граждан на территории Украины. С этой целью и в рамках реформирования Нацполиции, в ее деятельность внедряются новые методы для более эффективной работы полицейских.

По словам посла Азербайджана в Украине Азера Худиева, азербайджанская диаспора в Украине в настоящее время насчитывает около 500 тыс. человек. Важно, чтобы они чувствовали себя в безопасности на территории Украины.

"Полиция Украины делает все возможное, чтобы граждане страны и ее гости чувствовали себя в безопасности", – отметил Сергей Князев.

Участники встречи выразили готовность объединить усилия правоохранительных органов двух стран для углубления взаимодействия в борьбе с преступностью, а также для защиты прав и свобод граждан.