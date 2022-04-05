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Уголок Азербайджана в Ахтырском краеведческом музее будет перенесен

Уголок Азербайджана в Ахтырском краеведческом музее будет перенесен Почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов посетил объявленную городом-героем Ахтырку.
Внешняя политика
5 апреля 2022 г. 19:08
Уголок Азербайджана в Ахтырском краеведческом музее будет перенесен

Почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов посетил объявленную городом-героем Ахтырку.

Об этом Report сообщили в Почетном консульстве Азербайджана в Харькове.

В рамках визита консул посетил Ахтырский краеведческий музей, где хранятся личные вещи Мусеиба Багирова, проявившего мужество при освобождении Ахтырки во время Второй мировой войны. В ходе боевых действий в Украине здание музея серьезно повреждено, и обсуждается вопрос о полном его демонтаже.

Афган Салманов в беседе с мэром города Павлом Кузьменко обсудил вопросы сохранности личных вещей Мусеиба Багирова и экспонатов уголка Азербайджана. Была достигнута договоренность о временном хранении экспонатов в другом музее.

Поблагодарив правительство Азербайджана за оказанную гуманитарную помощь, Павел Кузьменко выразил заинтересованность в сотрудничестве с нашей страной в восстановлении Ахтырки. В частности, были подчеркнуты широкие возможности сотрудничества в нефтегазовой сфере.

В рамках визита почетный консул Азербайджана также поинтересовался состоянием проживающих в Ахтырке соотечественников.

Отметим, что почетное консульство Азербайджана в Харькове продолжает свою деятельность.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynada Axtırka Diyarşünaslıq Muzeyindəki Azərbaycan guşəsi köçürüləcək

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