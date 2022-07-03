Уфук Улуташ: Шуша - это место, где Азербайджан и Турция вывели отношения на качественно новый уровень

"Шуша стала местом, где была подписана декларация, обозначившая новый, еще более высокий уровень отношений между Азербайджаном и Турцией".
Как сообщает
на внеочередном заседании мозговых центров тюркских стран в Шуше.
"Неслучайно, что мы сегодня собрались в Шуше. Она стала местом, где была подписана декларация, обозначившая новый, еще более высокий уровень отношений между Азербайджаном и Турцией",- сказал он.
Также У.Улуташ отметил, что геополитика - это реальность международных отношений.
"Мы очевидцы возникновения новой реальности после завершения карабахского конфликта, наблюдаем изменения в геополитике в контексте конфликта в Украине", - подчеркнул директор Центра.
Он добавил, что отношения между Азербайджаном и Турцией вышли на самый высокий уровень - это братские и союзнические отношения.