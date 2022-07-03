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Уфук Улуташ: Шуша - это место, где Азербайджан и Турция вывели отношения на качественно новый уровень

Уфук Улуташ: Шуша - это место, где Азербайджан и Турция вывели отношения на качественно новый уровень "Шуша стала местом, где была подписана декларация, обозначившая новый, еще более высокий уровень отношений между Азербайджаном и Турцией".
Внешняя политика
3 июля 2022 г. 15:39
Уфук Улуташ: Шуша - это место, где Азербайджан и Турция вывели отношения на качественно новый уровень

"Шуша стала местом, где была подписана декларация, обозначившая новый, еще более высокий уровень отношений между Азербайджаном и Турцией".

Как сообщает Report, об этом заявил Директор Центра стратегических исследований Министерства иностранных дел Турции Уфук Улуташ
на внеочередном заседании мозговых центров тюркских стран в Шуше.

"Неслучайно, что мы сегодня собрались в Шуше. Она стала местом, где была подписана декларация, обозначившая новый, еще более высокий уровень отношений между Азербайджаном и Турцией",- сказал он.

Также У.Улуташ отметил, что геополитика - это реальность международных отношений.

"Мы очевидцы возникновения новой реальности после завершения карабахского конфликта, наблюдаем изменения в геополитике в контексте конфликта в Украине", - подчеркнул директор Центра.

Он добавил, что отношения между Азербайджаном и Турцией вышли на самый высокий уровень - это братские и союзнические отношения.

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Версия на азербайджанском языке Ufuk Ulutaş: “Şuşa Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığını yeni səviyyəyə qaldıran məkandır”

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