Уфук Улуташ: Шуша - это место, где Азербайджан и Турция вывели отношения на качественно новый уровень

"Шуша стала местом, где была подписана декларация, обозначившая новый, еще более высокий уровень отношений между Азербайджаном и Турцией".

"Шуша стала местом, где была подписана декларация, обозначившая новый, еще более высокий уровень отношений между Азербайджаном и Турцией".

Как сообщает Report , об этом заявил Директор Центра стратегических исследований Министерства иностранных дел Турции Уфук Улуташ

на внеочередном заседании мозговых центров тюркских стран в Шуше.

"Неслучайно, что мы сегодня собрались в Шуше. Она стала местом, где была подписана декларация, обозначившая новый, еще более высокий уровень отношений между Азербайджаном и Турцией",- сказал он.

Также У.Улуташ отметил, что геополитика - это реальность международных отношений.

"Мы очевидцы возникновения новой реальности после завершения карабахского конфликта, наблюдаем изменения в геополитике в контексте конфликта в Украине", - подчеркнул директор Центра.

Он добавил, что отношения между Азербайджаном и Турцией вышли на самый высокий уровень - это братские и союзнические отношения.