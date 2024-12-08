Участники Международной парламентской конференции посетили Ханкенди

Участники Международной парламентской конференции на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы" в рамках поездки в Карабах посетили город Ханкенди.

Участники Международной парламентской конференции на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы" в рамках поездки в Карабах посетили город Ханкенди.

Как сообщает карабахское бюро Report , делегация сначала прибыла на площадь Победы в Ханкенди. Специальный представитель президента Азербайджана Эльчин Юсубов предоставил гостям информацию о городе.

Затем гости посетили Карабахский университет. Ректор университета Шахин Байрамов рассказал им об учебном заведении. Было отмечено, что Карабахский университет был создан распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 ноября 2023 года. За короткое время в университете была создана современная учебная инфраструктура. Во всех учебных корпусах был проведен капитальный ремонт, аудитории и административные помещения оснащены соответствующим оборудованием, отвечающим современным требованиям.

Гости осмотрели аудитории университета, лабораторию и библиотеку, ознакомились с созданными условиями, побеседовали со студентами, после чего отправились в Ходжалы.