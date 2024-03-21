Участники акции протеста в Новой Каледонии держали портреты Ильхама Алиева

На площади Кокотье в столице Новой Каледонии Нумеа 20-21 марта прошла акция протеста против колониальной политики Франции.

На площади Кокотье в столице Новой Каледонии Нумеа 20-21 марта прошла акция протеста против колониальной политики Франции.

Как сообщает Report, участники акции выразили протест против попыток дестабилизации ситуации в Новой Каледонии и грубых нарушений прав коренного населения со стороны официального Парижа.

Участники акции назвали недопустимым внесение французским правительством изменений в конституцию без учета позиции местного населения, и подчеркнули, что это противоречит Нумейскому соглашению, подписанному в 1998 году между Францией и Новой Каледонией.

Протестующие скандировали лозунги "нет конституционным реформам Макрона" и "нет дестабилизирующим маневрам французского государства".

В акции протеста приняли участие заместитель председателя Комиссии по вопросам семьи и прав женщин парламента Новой Каледонии Мари-Лин Ударе Сакилия, президент Ассоциации EDIPOP Popular Editions Бренда Хантипе Ванабе, представитель канаков Дэви Николас Боло.

Участники двухдневной акции также держали в руках плакаты с фотографией президента Азербайджана Ильхама Алиева и изображением "Железного кулака", флаги Азербайджана и Новой Каледонии. На футболках некоторых участников также был изображен флаг Азербайджана.

Мари-Лин Ударе Сакилия выразила особую благодарность Азербайджану за поддержку, оказанную канакам в борьбе за независимость и суверенитет. Она также поблагодарила Бакинскую инициативную группу за организацию мероприятий, которые помогают привлечь внимание международной общественности к проблемам коренного населения Новой Каледонии.

Отметим, что на всех акциях протеста, проводимых в последнее время в Новой Каледонии, демонстранты, наряду с собственным флагом, в знак благодарности развевают и флаг Азербайджана.