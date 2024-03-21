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Участники акции протеста в Новой Каледонии держали портреты Ильхама Алиева

Участники акции протеста в Новой Каледонии держали портреты Ильхама Алиева На площади Кокотье в столице Новой Каледонии Нумеа 20-21 марта прошла акция протеста против колониальной политики Франции.
Внешняя политика
21 марта 2024 г. 12:28
Участники акции протеста в Новой Каледонии держали портреты Ильхама Алиева

На площади Кокотье в столице Новой Каледонии Нумеа 20-21 марта прошла акция протеста против колониальной политики Франции.

Как сообщает Report, участники акции выразили протест против попыток дестабилизации ситуации в Новой Каледонии и грубых нарушений прав коренного населения со стороны официального Парижа.

Участники акции назвали недопустимым внесение французским правительством изменений в конституцию без учета позиции местного населения, и подчеркнули, что это противоречит Нумейскому соглашению, подписанному в 1998 году между Францией и Новой Каледонией.

Протестующие скандировали лозунги "нет конституционным реформам Макрона" и "нет дестабилизирующим маневрам французского государства".

В акции протеста приняли участие заместитель председателя Комиссии по вопросам семьи и прав женщин парламента Новой Каледонии Мари-Лин Ударе Сакилия, президент Ассоциации EDIPOP Popular Editions Бренда Хантипе Ванабе, представитель канаков Дэви Николас Боло.

Участники двухдневной акции также держали в руках плакаты с фотографией президента Азербайджана Ильхама Алиева и изображением "Железного кулака", флаги Азербайджана и Новой Каледонии. На футболках некоторых участников также был изображен флаг Азербайджана.

Мари-Лин Ударе Сакилия выразила особую благодарность Азербайджану за поддержку, оказанную канакам в борьбе за независимость и суверенитет. Она также поблагодарила Бакинскую инициативную группу за организацию мероприятий, которые помогают привлечь внимание международной общественности к проблемам коренного населения Новой Каледонии.

Отметим, что на всех акциях протеста, проводимых в последнее время в Новой Каледонии, демонстранты, наряду с собственным флагом, в знак благодарности развевают и флаг Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоPosters of President Ilham Aliyev and ‘Iron Fist’ raised at rally in New Caledonia
Версия на азербайджанском языке ФотоYeni Kaledoniyada aksiyada Azərbaycan Prezidentinin və "Dəmir Yumruğ"un plakatları qaldırılıb - VİDEO

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