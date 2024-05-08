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Президент: Перевозка больших объемов грузов по коридору Восток-Запад укрепит наши отношения с Болгарией

Президент: Перевозка больших объемов грузов по коридору Восток-Запад укрепит наши отношения с Болгарией Президент: Перевозка больших объемов грузов по коридору Восток-Запад укрепит наши отношения с Болгарией
Внешняя политика
8 мая 2024 г. 13:55
Президент: Перевозка больших объемов грузов по коридору Восток-Запад укрепит наши отношения с Болгарией

Благодаря азербайджанским инвестициям несколько дней назад полностью завершилась модернизация железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Подчеркнув, что пропускная способность этой железной дороги возросла в несколько раз, глава государства сказал: "Этот проект, инициированный в свое время Азербайджаном, благодаря расширившимся сегодня возможностям сыграет важную роль как значимый сегмент Среднего коридора. Перевозка еще больших объемов грузов по коридору Восток-Запад и в обратном направлении еще больше укрепит наши отношения".

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Версия на английском языке President: Larger volumes of cargo to be transported both in the East-West direction and vice versa will further strengthen our ties
Версия на азербайджанском языке Prezident: Şərq-Qərb və əks istiqamət üzrə daha böyük həcmdə yüklərin daşınması münasibətlərimizi daha da gücləndirəcək

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