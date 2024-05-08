О нас

Президент Болгарии посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Президент Болгарии посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева 8 мая президент Болгарии Румен Радев почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложил венок к его могиле.
Внешняя политика
8 мая 2024 г. 16:29
Президент Болгарии посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

8 мая президент Болгарии Румен Радев почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложил венок к его могиле.

Как сообщает Report, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложены цветы к ее могиле.

Высокий гость также возложил цветы на могилы видного государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача и ученого Тамерлана Алиева.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President of Bulgaria visits grave of national leader Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan Prezidenti Ulu Öndərin məzarını ziyarət edib

Другие новости из категории

Состоялась встреча президентов Азербайджана и Болгарии в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Болгарии в расширенном составе
8 мая 2024 г. 17:00
Президент Болгарии посетил Аллею шехидов в Баку
Президент Болгарии посетил Аллею шехидов в Баку
8 мая 2024 г. 16:48
Французский политолог: Прямые переговоры между Баку и Ереваном- надежда на мир в регионе
Французский политолог: Прямые переговоры между Баку и Ереваном- надежда на мир в регионе
8 мая 2024 г. 16:25
Азербайджан и Израиль обсудили пути развития двусторонних отношений
Азербайджан и Израиль обсудили пути развития двусторонних отношений
8 мая 2024 г. 15:55
В честь президента и первой леди Болгарии дан официальный обед
ФотоВ честь президента и первой леди Болгарии дан официальный обед
8 мая 2024 г. 15:22
Подписаны азербайджано-болгарские документы
ФотоПодписаны азербайджано-болгарские документы
8 мая 2024 г. 15:10
МИД РФ поприветствовал встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Алматы
МИД РФ поприветствовал встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Алматы
8 мая 2024 г. 13:59
Президент: Перевозка больших объемов грузов по коридору Восток-Запад укрепит наши отношения с Болгарией
Президент: Перевозка больших объемов грузов по коридору Восток-Запад укрепит наши отношения с Болгарией
8 мая 2024 г. 13:55
Премьер-министр Азербайджана встретился с вице-президентом Турции
ФотоПремьер-министр Азербайджана встретился с вице-президентом Турции
8 мая 2024 г. 13:47
Президент: Азербайджан ведет активную работу с партнерами, в том числе с Болгарией, по кабелю зеленой энергии
Президент: Азербайджан ведет активную работу с партнерами, в том числе с Болгарией, по кабелю зеленой энергии
8 мая 2024 г. 13:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi