Президент Болгарии посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

8 мая президент Болгарии Румен Радев почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложил венок к его могиле.

8 мая президент Болгарии Румен Радев почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложил венок к его могиле.

Как сообщает Report, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложены цветы к ее могиле.

Высокий гость также возложил цветы на могилы видного государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача и ученого Тамерлана Алиева.