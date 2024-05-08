МИД РФ поприветствовал встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Алматы

Министерство иностранных дел России попроприветствовало встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян Алматы 10 мая.

Министерство иностранных дел России поприветствовало встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, которая пройдет в Алматы 10 мая.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, отвечая на вопрос BakuTv.

"Мы приветствуем эту встречу, которая пройдет 10 мая. Россия готова продолжать оказывать содействие в продвижении процесса азербайджано-армянской нормализации. Напомню, 22 апреля в Москве прошли переговоры президентов России и Азербайджана, также сегодня состоится встреча российского лидера с премьер-министром Армении. Вопросы обеспечения мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе в повестке дня этих переговоров", - сказала Захарова.