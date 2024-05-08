Французский политолог: Прямые переговоры между Баку и Ереваном- надежда на мир в регионе

Возвращение двустороннего подхода переговоров между Азербайджаном и Арменией дает надежду на построение мира в регионе Южного Кавказа.

Возвращение двустороннего подхода в переговорах между Азербайджаном и Арменией дает надежду на построение мира в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом говорится в статье "Армения-Азербайджан: что, если бы мирное соглашение будет достигнуто без международного посредничества?" известного французского политолога, доктора политических наук Себастьян Буссуа, являющийся экспертом по Ближнему Востоку, опубликованной в издании FigaroVox.

"Это стало бы серьезным геополитическим потрясением. Возвращение двустороннего подхода для построения мира в регионе после десятилетий войны дает надежду в то время, когда мир пылает, а международное сообщество становится тенью себя самого", - считает он.

По его словам, Азербайджан и Армения могли бы доказать до конца года, что не только ООН устарела для того, чтобы вести к миру, но и что мода на международное посредничество также устарела.

Политолог отметил, что после завершения войны Россия, США и Европейский союз пытались, но не смогли успешно выступить в качестве посредников для достижения мирного соглашения между Баку и Ереваном.

"Теперь, на протяжении нескольких месяцев, две министерские делегации Азербайджана и Армении в непрерывном режиме обсуждают все вопросы, которые необходимо решить на местах и которые могут привести к заключению окончательного и бесповоротного соглашения между двумя странами, урегулировав более чем тридцатилетний конфликт. В следующую пятницу в Алматы состоится еще одна двусторонняя встреча. Принимающая сторона не будет играть никакой роли, но она весьма символична: именно во время распада СССР была подписана Алма-Атинская декларация, подтверждающая конец советского гиганта. История может быть написана здесь снова", - подчеркивает Буссуа.

По мнению профессора, в конце апреля возвращение Арменией четырех сел Азербайджану в рамках этих переговоров является доказательством того, что Армения хочет двигаться вперед для достижения мира.

"На самом деле у Армении больше нет выбора: страна должна быть реинтегрирована в региональную динамику как можно быстрее", - считает Себастьян Буссуа.

Профессор также затронул вопрос открытия Зангезурского коридора.

"Урегулирование вопроса относительно этого коридора будет выгодно не только Азербайджану, который восстановит прямой доступ к Нахчывану, но и Армении, которая сможет торговать со своими соседями. У китайцев это называется "беспроигрышным" соглашением. Обе стороны надеются, что соглашение будет подписано до COP29, который пройдет в конце ноября в Баку", - подытожил Себастьян Буссуа.