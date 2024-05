Азербайджан и Израиль обсудили пути развития двусторонних отношений

Представители МИД Азербайджана и Израиля обсудили пути развития двусторонних отношений.

Как сообщает Report, об этом политический директор министерства иностранных дел Израиля Ализа Бин-Нун написала на своей странице в соцсети "Х".

"В МИД Азербайджана состоялись плодотворные межведомственные консультации с заместителем министра иностранных дел этой страны Фаризом Рзаевым. Обсудили двусторонние отношения в поисках путей их дальнейшего развития. Кроме того, мы рассмотрели динамику развития на Ближнем Востоке и Южном Кавказе. Благодарю за теплый прием и полезный обмен идеями", - говорится в публикации.