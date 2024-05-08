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Президент: Азербайджан ведет активную работу с партнерами, в том числе с Болгарией, по кабелю зеленой энергии

Президент: Азербайджан ведет активную работу с партнерами, в том числе с Болгарией, по кабелю зеленой энергии Азербайджан ведет очень активную работу со странами- партнерами, в том числе с Болгарией по кабелю зеленой энергии.
Внешняя политика
8 мая 2024 г. 13:43
Президент: Азербайджан ведет активную работу с партнерами, в том числе с Болгарией, по кабелю зеленой энергии

Азербайджан ведет очень активную работу со странами- партнерами, в том числе с Болгарией, по кабелю зеленой энергии.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Подчеркнув, что технико-экономическое обоснование, которое будет готово через несколько месяцев, станет прекрасной основной для начала работ, глава государства отметил: "Таким образом, Азербайджан проявит себя как поставщик в Европу не только нефти и газа, но и зеленой энергии. Потенциал достаточно широк, и мы поговорим об этом также на конференции СОР29 в конце года".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijan is actively engaged in extensive cooperation with partner countries, including Bulgaria, in green energy cable project
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycan tərəfdaş ölkələrlə, o cümlədən Bolqarıstanla yaşıl enerji kabeli istiqamətində çox fəal iş aparır

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