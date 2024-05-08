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Премьер-министр Азербайджана встретился с вице-президентом Турции

Премьер-министр Азербайджана встретился с вице-президентом Турции В Анкаре состоялась встреча один на один между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом.
Внешняя политика
8 мая 2024 г. 13:47
Премьер-министр Азербайджана встретился с вице-президентом Турции

В Анкаре состоялась встреча один на один между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом.

Как сообщает анкарское бюро Report, стороны особо отметили усилия президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в деле всестороннего развития азербайджано-турецкого стратегического партнерства.

Также было отмечено значение 11-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами и совместного бизнес-форума, которые пройдут в Анкаре.

Была выражена уверенность в том, что визит Асадова будет способствовать дальнейшему расширению азербайджано-турецких отношений.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в различных областях.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani PM, Turkish VP hold one-on-one meeting in Ankara
Версия на азербайджанском языке ФотоƏli Əsədov və Cevdet Yılmaz arasında təkbətək görüş keçirilib

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