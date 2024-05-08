Премьер-министр Азербайджана встретился с вице-президентом Турции

В Анкаре состоялась встреча один на один между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом.

В Анкаре состоялась встреча один на один между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом.

Как сообщает анкарское бюро Report, стороны особо отметили усилия президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в деле всестороннего развития азербайджано-турецкого стратегического партнерства.

Также было отмечено значение 11-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами и совместного бизнес-форума, которые пройдут в Анкаре.

Была выражена уверенность в том, что визит Асадова будет способствовать дальнейшему расширению азербайджано-турецких отношений.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в различных областях.