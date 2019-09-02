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Французский эксперт: Участие России в G7 сулит перспективы в решении карабахского конфликта

Участие РФ в G7 сулит перспективы для карабахского урегулирования

"Возвращение России в G7 может открыть новые перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта". 

Об этом комментируя французскому бюро Report итоги состоявшегося саммита G7, заявил президент Института перспективного анализа и безопасности в Европе Эммануэль Дюпюи. 

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон на нескольких встречах в преддверии саммита затронул тему возвращения России в G7: "На встрече с президентом России Владимиром Путиным, а затем на пресс-конференции и заключительной встрече с послами в Париже президент Франции коснулся вопроса о месте России в новой архитектуре европейской безопасности. Президент США Дональд Трамп тоже не исключил возможность участия России в очередном саммите G7. Полагаю, присутствие в составе G7 трех стран-членов Минской группы ОБСЕ может позитивно сказаться на урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Возвращение России в состав G7 позволит расширить географический охват вопросов безопасности в Европе. В то же время тема европейской безопасности выходит за рамки границ Евросоюза, порождая новые вопросы".

Французский эксперт также коснулся позиции G7 в международной политике: "G7 уже не отвечает современным реалиям. Среди стран G7 сложились общие ценности и экономическое развитие. Однако на сегодняшний день доля этих стран насчитывает лишь 47% ВВП на душу населения во всем мире. С этой точки зрения, в существовании группы больше нет необходимости".

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