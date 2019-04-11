Никол Пашинян: У нас нет никаких условий для восстановления отношений с Турцией

Член делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от Литвы Эгидиюс Варейкис обратился с вопросом к премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Как сообщает западноевропейское бюро Report, литовский парламентарий заявил, что у Армении не хорошие отношения не только с Азербайджаном, но и с другими соседними странами, и попросил назвать причины.

В ответ Н.Пашинян заявил, что с Грузией и Ираном у Армении хорошие отношения: "С Азербайджаном и Турцией дипломатических отношений нет. Турция ждет улучшения наших отношений с Азербайджаном. Что касается нас, у нас нет никаких условий для восстановления отношений с Турцией, мы готовы к этому. Мы намерены строить отношения с соседними странами исключительно в условиях мира".