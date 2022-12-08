ТЮРКСОЙ призвал международное сообщество к восстановлению памятников в Карабахе

"Защита культурного наследия Азербайджана является нашей общей обязанностью".

"Защита культурного наследия Азербайджана является нашей общей обязанностью".

Как сообщает Report, об этом на международной конференции, посвященной роли конвенций Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в вопросах защиты культурных объектов, заявил председатель Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКО Оджал Огуз.

Он отметил, что Азербайджан терпеливо ждал завершения оккупации Карабаха, которая длилась долгие годы.

"Однако решения мирным путем не наступило. Азербайджан освободил свои земли от армянской оккупации в результате 44-дневной войны. Мы должны приложить совместные усилия для восстановления и возрождения разрушенных памятников в Карабахе. Этот конгресс - призыв к международному сообществу. Надеемся, что результаты будут положительными", - сказал Огуз.