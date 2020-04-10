Эрдоган: Тюркский Совет должен готовиться к посткоронавирусному этапу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на видеоконференции "Сотрудничество и противостояние инфекции COVID-19" саммита Тюркского совета.

Как сообщает Report, президент Турции отметил, что в настоящее время ведется борьба с невидимым врагом.

По словам Эрдогана, с целью совместной борьбы с вирусом министры здравоохранения стран-членов организации проведут видеоконференции и обменяются опытом: "Саммит Тюркского совета укрепит нашу солидарность в борьбе с коронавирусом. Наряду с негативным влиянием коронавируса, мы оказались перед лицом глобального экономического кризиса. Принятые меры могут негативно сказаться на торговых отношениях между нашими странами. Международная торговля и грузоперевозки важны с точки зрения сохранения цепочки поставок.

В борьбе с коронавирусом мы, разумеется, выйдем победителями. После этого мы столкнемся с новой реальностью. Продолжая нашу борьбу, мы должны подготовиться к посткоронавирусному периоду. Необходимо определить сферы сотрудничества и быстро предпринять надлежащие шаги", - заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция добилась возвращения более 25 тысяч сограждан из 65 стран.

Отметим, что по инициативе президента Азербайджанской Республики, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева посредством видеоконференции проводится чрезвычайный саммит Тюркского совета. Саммит посвящен борьбе с пандемией коронавируса.