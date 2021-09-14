Тюркский совет сменит название, Туркменистан станет полноправным членом организации

"На саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), который состоится в будущем месяце, председательство перейдет к Турции, а Туркменистан станет полноправным членом".

"На саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), который состоится в будущем месяце, председательство перейдет к Турции, а Туркменистан станет полноправным членом".

Как передает Report, об этом сказал заместитель председателя правящей партии "Справедливости и развития" (АКР) Турции Бинали Йылдырым.

По его словам, тем самым 6 государств станут полноправными членами структуры: "Кроме того, название организации изменится. Совет сотрудничества тюркоязычных государств будет называться Организацией тюркоязычных государств. Полноправными членами организации будут Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан".