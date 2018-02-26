Тюркский совет: Геноцид в Ходжалы - одно из самых болезненных и кровавых событий всего мира

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Ходжалинский геноцид является одним из самых болезненных и кровавых событий не только Азербайджана, но и всего мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Рамиля Гасанова.

"Ходжалинский геноцид, который является одной из самых темных ночей, свидетелями которого является человечество, к сожалению, закрепился в истории, как одно из самых болезненных и кровавых событий не только Республики Азербайджана, но и мира. Мы всегда ощущаем боль этой человеческой трагедии, которая произошла 26 февраля 1992 года в Ходжалы", - говорится в заявлении.



Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств выразил надежду, что "мир и стабильность возобладают во всем мире, и подобные болезненные события никогда больше не повторятся".