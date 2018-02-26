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    Тюркский совет: Геноцид в Ходжалы - одно из самых болезненных и кровавых событий всего мира

    Рамиль Гасанов: Надеемся, что подобные события никогда больше не повторятся

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Ходжалинский геноцид является одним из самых болезненных и кровавых событий не только Азербайджана, но и всего мира. 

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Рамиля Гасанова.
    "Ходжалинский геноцид, который является одной из самых темных ночей, свидетелями которого является человечество, к сожалению, закрепился в истории, как одно из самых болезненных и кровавых событий не только Республики Азербайджана, но и мира. Мы всегда ощущаем боль этой человеческой трагедии, которая произошла 26 февраля 1992 года в Ходжалы", - говорится в заявлении.

    Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств выразил надежду, что "мир и стабильность возобладают во всем мире, и подобные болезненные события никогда больше не повторятся".

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