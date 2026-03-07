Тюркские государства выразили решительную поддержку Азербайджану и Турции

Совет министров иностранных дел государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) выразил поддержку Турции и Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Совета в связи с последними событиями на Ближнем Востоке.

Министры подчеркнули, что любая угроза безопасности государств - членов ОТГ вызывает обеспокоенность всей организации, и отметили недопустимость применения силы, а также важность соблюдения универсальных принципов, таких как суверенитет и территориальная целостность.

Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили атаки, осуществленные с территории Исламской Республики Иран против Турецкой Республики и Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики, включая удары по гражданским объектам.

В этом контексте министры выразили твердую поддержку суверенитету, территориальной целостности и безопасности Турецкой Республики и Азербайджанской Республики, а также вновь подтвердили полную солидарность с народами и правительствами обеих стран.