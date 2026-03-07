Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Тюркские государства выразили решительную поддержку Азербайджану и Турции

    Внешняя политика
    • 07 марта, 2026
    • 21:25
    Тюркские государства выразили решительную поддержку Азербайджану и Турции

    Совет министров иностранных дел государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) выразил поддержку Турции и Азербайджану.

    Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Совета в связи с последними событиями на Ближнем Востоке.

    Министры подчеркнули, что любая угроза безопасности государств - членов ОТГ вызывает обеспокоенность всей организации, и отметили недопустимость применения силы, а также важность соблюдения универсальных принципов, таких как суверенитет и территориальная целостность.

    Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили атаки, осуществленные с территории Исламской Республики Иран против Турецкой Республики и Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики, включая удары по гражданским объектам.

    В этом контексте министры выразили твердую поддержку суверенитету, территориальной целостности и безопасности Турецкой Республики и Азербайджанской Республики, а также вновь подтвердили полную солидарность с народами и правительствами обеих стран.

    ОТГ Азербайджан Турция поддержка
    Фото
    Türk dövlətləri Azərbaycan və Türkiyəyə güclü dəstəklərini ifadə ediblər
    Ты - Король

    Последние новости

    21:55

    Орбан: Венгрия готова оказать Азербайджану любую поддержку

    Внешняя политика
    21:54

    Беспилотники "Хезболлах" атаковали НПЗ в Хайфе

    Другие страны
    21:46

    Азербайджанские судьи ФИФА вернулись из Кувейта на родину

    Происшествия
    21:36

    Израиль за двое суток нанес 300 ударов по объектам в Иране

    Другие страны
    21:25
    Фото

    Тюркские государства выразили решительную поддержку Азербайджану и Турции

    Внешняя политика
    21:20

    США осудили атаки иранских беспилотников на территорию Азербайджана

    Внешняя политика
    21:10

    В Манаме из-за иранских ударов произошел пожар

    Другие страны
    21:07

    Главы МИД ОТГ выступили с совместным заявлением по ситуации на Ближнем Востоке

    В регионе
    20:56

    Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей