ТЮРКПА: Выборы в Азербайджане прошли в соответствии с мировыми стандартами

"Азербайджан является сторонником демократических процессов, в том числе прозрачного проведения выборов. Считаю, что страна добилась своего, предвыборная кампания и голосование прошли в соответствии с законодательством".

Как сообщает Report, об этом заявил глава международной наблюдательной миссии ТЮРКПА, депутат парламента Турции Исмет Учма.

Он напомнил, что Азербайджан все еще страдает от оккупации со стороны Армении, в результате нагорно-карабахского конфликта в стране более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. При этом для вынужденных переселенцев были созданы все условия для участия на выборах.

Глава миссии отметил, что в день голосования 9 февраля они посетили ряд участков в Шамахе и Гобустане.

В свою очередь член наблюдательной миссии ТЮРКПА, кыргызский депутат Зиядин Жамалдинов отметил, что большое число кандидатов свидетельствует о наличии плюрализма и свободы в Азербайджане, высоком уровне вовлеченности населения в демократические процессы.

"Считаем, что досрочные выборы в Милли Меджлис соответствуют демократическим принципам, мировым стандартам, а также международным обязательствам Азербайджанской республики", - резюмировал З. Жамалдинов.