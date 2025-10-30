ТюркПА предлагает стать координационным органом среди тюркских государств

Парламентская ассамблея тюркоязычных государств (ТюркПА) может стать координационным органом между тюркскими государствами.

Об этом в интервью Report сказал генеральный секретарь ТюркПА Рамиль Гасан.

Он отметил, что это позволит тюркским государствам проводить предварительное обсуждение актуальных вопросов и предложений, выдвигаемых на международных платформах:

"Мы представили ТюркПА председателям парламентов и министрам иностранных дел стран-членов в качестве платформы для защиты наших общих интересов в рамках международных межпарламентских организаций и на глобальном уровне, а также для обсуждения всех необходимых вопросов нашими делегациями во время голосования и получили одобрение каждого из них".

Гасан добавил, что 16-19 ноября в Стамбуле пройдет зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

"В этой сессии будут участвовать делегации и руководители всех стран-членов. Предположим, что на мероприятии на голосование будет вынесен важный вопрос, касающийся Турции, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана. Данное предложение может быть заранее представлено в секретариат ТюркПА, который оперативно направит его делегациям других стран-членов организации. Таким образом, они смогут заранее лоббировать этот вопрос, заручившись необходимой поддержкой. Также мы обеспечиваем присутствие делегаций в зале и их участие в голосовании и другую необходимую поддержку".

Гасан подчеркнул, что недостаточная поддержка предложения одной страны другими тюркскими государствами происходит из-за отсутствия координации и полной информированности:

"Мы же предлагаем координацию, чтобы сегодня поддержать Казахстан, завтра Узбекистан, Кыргызстан, а послезавтра Турцию и Азербайджан. Таким образом, первое координационное совещание мы проведем в Стамбуле в рамках сессии ПА ОБСЕ".

Полный текст интервью доступен по ссылке.