Турецкий депутат о ходе голосования на выборах в Азербайджане

"Уровень избирательного процесса в Азербайджане повышается с каждым днем".

Об этом Report сообщил депутат парламента Турции, председатель группы дружбы Турция-Азербайджан в парламенте Турции Шамиль Айрым.

Он отметил, что с раннего утра, присутствовал на открытии избирательных участков и внимательно наблюдал за процессом голосования.

"Мы в очередной раз наблюдаем за выборами в Азербайджане. И могу сказать, что качество их проведения повышается с каждым разом. К примеру, возросло количество избирательных участков по всей стране, где ведется видеонаблюдение избирательного процесса. Это крайне важно с точки зрения обеспечения их прозрачности и доказательство наличия демократии в стране. Каких-либо особых нарушений мы не заметили",-сказал он.

Ш. Айрым также отметил в качестве положительного фактора наличие большого количества молодых кандидатов на выборах в парламент страны: "Это очень смело. Они выдвинули кандидатуру, чтобы принять участие в управлении страной и обеспечить ее более светлое будущее. Верю, что это будет во благо азербайджанскому народу".