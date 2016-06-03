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    Tурецкий премьер проведет переговоры с президентом Ильхамом Алиевым

    Бинали Йылдырым совершит однодневный официальный визит в Азербайджан

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым совершит однодневный официальный визит в Азербайджан.

    Как передает Report, турецкий премьер проведет переговоры с президентом Ильхамом Алиевым, а также азербайджанским коллегой Артуром Раси-заде.

    Это второй зарубежный визит Йылдырыма после того, как парламент Турции утвердил новое правительство. 

    Традиционно первые свои визиты за пределы страны турецкие руководители совершают на Северный Кипр и Азербайджан. 

    Турецкую республику Северного Кипра Йылдырым посетил 1 июня.

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