Давутоглу поцеловал и приложил к глазам азербайджанский флаг - ФОТО

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давудоглу в ходе визита в Азербайджан посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает Report, А.Давутоглу посетил Аллею почетного захоронения, где возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева. Он также возложил цветы к могиле известного врача-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

После премьер-министр Турции посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память шехидов 20 января, возложил венок к мемориалу "Вечный Огонь", и к памятнику турецким воинам.

Здесь Давутоглу поцеловал и приложил к глазам азербайджанский флаг.