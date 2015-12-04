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    Давутоглу поцеловал и приложил к глазам азербайджанский флаг - ФОТО

    Премьер-министр Турции посетил Аллею почетного захоронения и Аллею Шехидов

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давудоглу в ходе визита в Азербайджан посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

    Как сообщает Report, А.Давутоглу посетил Аллею почетного захоронения, где возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева. Он также возложил цветы к могиле известного врача-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

    После премьер-министр  Турции посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память шехидов 20 января, возложил венок к мемориалу "Вечный Огонь", и к памятнику турецким воинам.

    Здесь Давутоглу поцеловал и приложил к глазам азербайджанский флаг.

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