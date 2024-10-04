Турецкий министр проинформирован о реформах в судебно-правовой сфере Азербайджана

17:44

Председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов проинформировал министра юстиции Турции Йылмаза Тунча о реформах, проводимых в судебно-правовой сфере Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщили в Верховном суде.

Сообщается, что турецкий министр, находящийся в Азербайджане, посетил Верховный суд.

И.Керимов подчеркнул, что взаимные визиты и встречи укрепляют отношения между двумя братскими странами. По его словам, Верховный суд Турции является ключевым партнером в обмене опытом, организации совместных тренингов и других направлениях.

Гостям была предоставлена подробная информация о реформах и повышении эффективности правосудия, в частности, в вопросах цифровизации судов в Азербайджане.

Йылмаз Тунч высоко оценил двусторонние отношения и выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества.