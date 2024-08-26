Турецкий депутат: Членство Азербайджана в БРИКС важно с точки зрения безопасности

Членство Азербайджана в БРИКС имеет большое значение с точки зрения безопасности, развития экономики и других аспектов.

Членство Азербайджана в БРИКС имеет большое значение с точки зрения безопасности, развития экономики и других аспектов.

Об этом анкарскому бюро Report сказал депутат парламента Турции Доган Бекин.

Бекин считает, что в глобализированном мире членство в организациях, основанных на базе экономического сотрудничества, приносит положительные результаты.

Говоря о возможном членстве Турции в БРИКС, политик подчеркнул, что страна является членом НАТО и достигла определенных договоренностей с Евросоюзом. "Все это конечно же будет учитываться при принятии решения. В настоящий момент Турция является наблюдателем в БРИКС. Считаю, что в будущем отношения необходимо развивать", - сказал он.

Напомним, 20 августа пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде сообщил, что Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС.

Новость об этом также разместила на своем официальном аккаунте в "X" сама организация.

БРИКС - межправительственная организация, созданная в 2006 году, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.