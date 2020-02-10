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Турецкие наблюдатели высоко оценили выборы в Азербайджане

Турецкие наблюдатели высоко оценили выборы в Азербайджане

Парламентские выборы в Азербайджане прошли прозрачно и демократично.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат парламента Турции Ибрагим Айдемир по итогам наблюдения за парламентскими выборами в Азербайджане. 

"Азербайджан крайне важная страна для нас. Мы стали свидетелями  полностью  демократичного процесса выборов", - отметил турецкий наблюдатель.

Член межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Юнус Кылыч в свою очередь отметил, что наблюдатели мониторили как процесс подготовки к выборам, так и непосредственно день голосования. По его словам, большое число  кандидатов является свидетельством плюрализма в стране.

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