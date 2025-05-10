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Турецкие адвокаты ознакомились с деятельностью центра ASAN xidmət №2 в Гяндже

Турецкие адвокаты ознакомились с деятельностью центра ASAN xidmət №2 в Гяндже Турецкие адвокаты ознакомились с деятельностью центра ASAN xidmət №2 в Гяндже.
Внешняя политика
10 мая 2025 г. 23:13
Турецкие адвокаты ознакомились с деятельностью центра ASAN xidmət №2 в Гяндже

Заведующий сектором отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджана Отари Гваладзе, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, адвокаты Измирской коллегии адвокатов Форуг Амирабедин и Афхан Топел ознакомились с деятельностью центра ASAN xidmət №2 в Гяндже.

Об этом Report сообщили в Коллегии адвокатов Азербайджана.

Руководитель центра Фарид Ягубов тепло приветствовал гостей и предоставил подробную информацию о концепции ASAN xidmət, предоставляемых услугах, инновационных подходах и механизме деятельности центра.

Во время визита председатель КААР Анар Багиров лично осуществил процесс замены удостоверения личности, продемонстрировав практическое применение оперативных и прозрачных услуг, предоставляемых ASAN xidmət гражданам.

Турецкие адвокаты отметили, что созданные условия в центре ASAN xidmət №2 в Гяндже, качество предоставляемых услуг и уровень цифровизации произвели на них высокое впечатление.

Отметим, что 8 мая в центре Гянджи при организации Коллегии адвокатов Азербайджана состоялась официальная церемония открытия нового административного здания Гянджинского регионального адвокатского бюро. В рамках "Года конституции и суверенитета" в тот же день в этом здании была проведена научно-практическая конференция на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - основатель нашей современной Конституции".

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyəli vəkillər 2 saylı Gəncə “ASAN xidmət” mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olublar

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