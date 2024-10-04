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Турецкая делегация посетила Генпрокуратуру Азербайджана

Турецкая делегация посетила Генпрокуратуру Азербайджана 4 октября генеральный прокурор Кямран Алиев принял в Генпрокуратуре находящуюся с рабочим визитом в Азербайджане делегацию во главе с генпрокурором Верховного суда Турции Мухсином Шентюрком.
Внешняя политика
4 октября 2024 г. 19:08
Турецкая делегация посетила Генпрокуратуру Азербайджана

4 октября генеральный прокурор Кямран Алиев принял в Генпрокуратуре находящуюся с рабочим визитом в Азербайджане делегацию во главе с генпрокурором Верховного суда Турции Мухсином Шентюрком.

Об этом сообщили Report в Генпрокуратуре.

В ходе встречи Кямран Алиев отметил, что благодаря дальновидной политике президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана межгосударственные отношения между странами успешно развиваются во всех сферах.

Выразив благодарность за теплый прием, Шентюрк коснулся тесных связей между странами во всех сферах и поздравил с успешным проведением в Баку 29-й Ежегодной конференции и общего собрания Международной ассоциации прокуроров (МАП).

Он отметил, что создание Карабахского университета в городе Ханкенди является историческим событием, и выразил уверенность, что это учебное заведение станет одним из ведущих высших учебных заведений.

Турецкая делегация также посетила Музей истории и Колл-центр Генеральной прокуратуры.

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Версия на английском языке ФотоTurkish delegation visits Prosecutor General's Office of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə nümayəndə heyəti Baş Prokurorluqda olub

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