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Турция открыла границу с Нахчываном

Турция открыла границу с Нахчываном

На вчерашней встрече президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ограничения, возникшие в передвижении грузового транспорта и граждан из Турции в Нахчыванскую АР. 

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе. 

Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял вопрос перед президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

С 15:10 часов 26 февраля процесс передвижения грузовых машин через границу был возобнавлен. 

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