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Посол: Турция и Азербайджан, и народы этих государств сильны, они вместе

Турция и Азербайджан, и народы этих государств сильны, они вместе

"Дружественные отношения между Турцией и Азербайджаном безграничны".  

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом выступая на церемонии почтения памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в Тбилиси заявила посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган

По ее словам, отрадно, что оставленное Гейдаром Алиевым наследие сохраняется, продолжается его политика, направленная на прогресс страны: "Турция и Азербайджан, а также народы этих государств сильны, они вместе. Так будет и впредь. Все друзья и враги должны знать это". 

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