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Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди

Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
Внешняя политика
7 декабря 2024 г. 14:46
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди

Турция и Азербайджан намерены реализовать совместные проекты в городе Ханкенди.

Об этом заявил председатель комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай, отвечая на вопрос Report.

Октай отметил, что Турция продолжает поддерживать Азербайджан в восстановлении освобожденных территорий.

"Мы оказываем поддержку с первых дней деоккупации. Намерены и далее реализовать проекты в сфере сельского хозяйства, здравоохранения и пр. В частности, новые совместные проекты ожидаются в Ханкенди", - сказал политик.

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Версия на английском языке Türkiye, Azerbaijan to implement joint projects in Khankandi
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Xankəndidə Azərbaycanla birgə layihələr həyata keçirəcək

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