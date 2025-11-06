Турция будет представлена на Параде Победы в Баку личным составом и 6 самолетами F-16
Внешняя политика
- 06 ноября, 2025
- 13:40
На Параде Победы, который состоится 8 ноября в Баку, пройдет демонстрационный полет шести истребителей F-16 Военно-воздушных сил Турции.
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил советник министерства национальной обороны Турции по вопросам прессы и связям с общественностью Зеки Актюрк.
По его словам, 7 ноября состоится совместная концертная программа оркестра подразделения Мехтер и оркестра Гянджинской государственной филармонии, а 8 ноября - официальный марш Церемониального подразделения президентской гвардии Турции и полет F-16.
Последние новости
14:02
Daily Mail о матче "Карабах"-"Челси": Жесткий урок, который предстоит усвоить команде Энцо МарескиФутбол
13:57
Израиль не отправит делегацию на климатическую конференцию COP30Другие страны
13:56
Реставрация Лувра обойдется в более чем 1 млрд евроЭто интересно
13:52
Орхан Назарли: В Азербайджане молодежи на рынке труда могут предоставить налоговые льготыБизнес
13:48
Официальный сайт ОТГ стал доступен на родных языках всех стран-участницВ регионе
13:45
Фото
Видео
В Баку состоялась генеральная репетиция парада Победы - ФОТОРЕПОРТАЖВнутренняя политика
13:40
Кац поручил армии превратить границу с Египтом в "закрытую военную зону"Другие страны
13:40
Депутат: Для создающих новые рабочие места предпринимателей надо предоставить льготыБизнес
13:40