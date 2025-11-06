Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Турция будет представлена на Параде Победы в Баку личным составом и 6 самолетами F-16

    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 13:40
    Турция будет представлена на Параде Победы в Баку личным составом и 6 самолетами F-16

    На Параде Победы, который состоится 8 ноября в Баку, пройдет демонстрационный полет шести истребителей F-16 Военно-воздушных сил Турции.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил советник министерства национальной обороны Турции по вопросам прессы и связям с общественностью Зеки Актюрк.

    По его словам, 7 ноября состоится совместная концертная программа оркестра подразделения Мехтер и оркестра Гянджинской государственной филармонии, а 8 ноября - официальный марш Церемониального подразделения президентской гвардии Турции и полет F-16.

    Путь к Победе Парад Победы Турция ВВС F-16
