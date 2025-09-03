Франция использовала три соглашения, подписанные до настоящего времени в отношении деколонизации, для отсрочки или манипулирования этим процессом.

Как сообщает Report, об этом заявили в Бакинской инициативной группе (БИГ).

Было отмечено, что эти шаги официального Парижа расцениваются как часть неоколониальной политики.

Отметим, что Новая Каледония расположена на юге Тихого океана. Коренные канаки, составляющие примерно 40% населения, борются за право на самоопределение.

В БИГ напомнили, что колониальная политика Франции в отношении Новой Каледонии нашла свое отражение в соглашениях Матиньон (1988), Нумеа (1998) и Буживаль (2025):

"Целью было защитить интересы поселившихся позднее французов, сохранить контроль над колонией и подавить стремление народа канаков к независимости, которая является их неотъемлемым правом".

Все три соглашения были использованы Францией для отсрочки или манипуляции деколонизацией. Франция игнорирует право на деколонизацию, признанное ООН. Она уклоняется от переговоров с Канакским социалистическим фронтом национального освобождения (FLNKS), что расценивается как неоколониальная политика.