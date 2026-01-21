Трамп надеется на сотрудничество с Ильхамом Алиевым в стремлении к достижению глобального мира
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отметил, что надеется на сотрудничество с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в достижении прочного глобального мира.
Как сообщает Report, в письме президента США лидеру Азербайджана отмечено, что Совет мира будет основан в качестве новой международной организации и Администрации Переходного правления.
"Надеюсь на сотрудничество с Вами и впредь в стремлении достигнуть прочного мира, процветания и добра для всех во всем мире. Для меня огромная честь пригласить Вас – президента Азербайджанской Республики присоединиться к моей исторически значимой и великолепной инициативе по укреплению мира на Ближнем Востоке, а также приступить к осуществлению нового и смелого подхода к решению глобального конфликта", - говорится в письме.