    Внешняя политика
    • 21 января, 2026
    • 13:33
    Трамп надеется на сотрудничество с Ильхамом Алиевым в стремлении к достижению глобального мира

    Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отметил, что надеется на сотрудничество с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в достижении прочного глобального мира.

    Как сообщает Report, в письме президента США лидеру Азербайджана отмечено, что Совет мира будет основан в качестве новой международной организации и Администрации Переходного правления.

    "Надеюсь на сотрудничество с Вами и впредь в стремлении достигнуть прочного мира, процветания и добра для всех во всем мире. Для меня огромная честь пригласить Вас – президента Азербайджанской Республики присоединиться к моей исторически значимой и великолепной инициативе по укреплению мира на Ближнем Востоке, а также приступить к осуществлению нового и смелого подхода к решению глобального конфликта", - говорится в письме.

    Donald Tramp İlham Əliyevə: Dayanıqlı sülh üçün Sizinlə əməkdaşlıq etməyi səbirsizliklə gözləyirəm

    Лента новостей