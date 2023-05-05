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Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан

Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан Торговый представитель премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон прибудет в Баку в конце мая.
Внешняя политика
5 мая 2023 г. 15:44
Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан

Торговый представитель премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон посетит Азербайджан в конце мая.

Об этом в интервью Report заявил посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд.

По словам посла, баронесса прибудет в Баку для участия на Бакинской энергетической неделе.

С 31 мая по 3 июня в столице Азербайджана пройдет Бакинская энергетическая неделя. В рамках Бакинской энергетической недели состоятся 28-я Международная выставка "Нефть и Газ Каспия" Caspian Oil & Gas, 11-я Каспийская международная выставка "Энергетика и Зеленая Энергия" Caspian Power и 28-й Бакинский энергетический форум.

На мероприятиях в рамках Бакинской Энергетической Недели свое участие подтвердили 164 компании из Азербайджана, Беларуси, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Израиля, Италии, Казахстана, Канады, Китай, Кувейта, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Румынии, России, Саудовской Аравии, Сербии, Сингапура, США, Таиланда, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии и Японии.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya Baş nazirinin ticarət elçisi Azərbaycana səfər edəcək

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