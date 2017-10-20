Торговый оборот между Азербайджаном и Грузией вырос

Тбилиси.20 октября. REPORT.AZ/ Внешнеторговый оборот Грузии в период с января по сентябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 12 процентов и достиг 7.56 млрд. долларов США.

Как передает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальную службу статистики, в рассматриваемый период экспорт составил 28,3 процента (по сравнению с 9 месяцами 2016 г.) т. е. 1.94 млрд. долларов. Импорт повысился на 7.4 процента и составил 5.62 миллиардов долларов.

Товарооборот Грузии с ЕС вырос на 5.6 процентов и составил 2.06 млрд. долларов. Экспорт Грузии в страны ЕС по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году вырос на 18.9 процентов и составил 462 млн. долларов, а импорт вырос на 2,3 процента и стал равняться 1.6 млрд. долларов.

Товарооборот со странами СНГ за 9 месяцев текущего года вырос на 31.2 процент и составил 2.42 млрд. долларов. Экспорт вырос на 59 процентов и достиг отметки 784.4 миллиона долларов, а импорт вырос на 21 процент и стал равняться 1.64 млрд. долларов.

В отчетном периоде, у Грузии самый большой товарооборот с Турцией, 1,11 млрд. долларов. По этим показателям Турция занимает первое место среди торговых партнеров Грузии. На втором месте с 806 млн. долларов находится Россия, а на третьем с 640 млн. долларов - Китай . Азербайджан с 567 млн. долларов находится на четвертом месте.

За первые 9 месяцев 2017 г. больше всего продукции Грузия экспортировала в Россию на общую сумму 273 млн. долларов. На втором месте идет Азербайджан (экспорт на сумму 167 млн. долларов), на третьем месте – Турция (165 млн. долларов), на четвертом- Китай (160 млн. долларов).

За отчетный период Грузия импортировала продукцию на общую сумму 952 млн.долларов из Турции. На втором месте находится Россия (532 млн. долларов), на третьем – Китай (480 млн. долларов), а на четвертом – Азербайджан (399 млн. долларов).